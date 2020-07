Bondo GR

Alpinistin von Steinen getroffen und schwer verletzt

Eine Frau ist beim Piz Badile in Bondo GR von Steinen getroffen und schwer verletzt worden. Die Rega flog sie in ein Spital.

Die Französin wurde mit der Rega in ein Spital geflogen. (Symbolbild)

Der Unfall passierte am Freitag beim Piz Badile.

Eine Alpinistin ist am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr am Fusse der Badilewand von Steinen getroffen worden. Die Französin war gemeinsam mit einem Kollegen bis am Fusse der Nordostwand mit der Absicht aufgestiegen, den Piz Badile über die Cassin Route zu besteigen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.