Bernhard Alpstaeg und der FC Luzern: Nächste Streitrunde

Der FC Luzern gewann am Sonntag mit 1:0 gegen Servette.

Um den FC Luzern wird es nicht ruhiger. So behindert Aktionär Bernhard Alpstaeg die FCL-Lizenzierung weiterhin. Nachdem Luzern am 2. März die Lizenz-Unterlagen ohne Unterschrift von Stadionbesitzer Alpstaeg bei der Swiss Football League für die kommende Saison einreichte, schlug der Aktionär nun zurück.

So hat sich der 77-Jährige in der letzten Woche schriftlich an die Lizenzkommission der SFL gewandt. Alpstaeg machte deutlich, dass seine Unterschrift unter die Lizenz-Unterlagen nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen wird.