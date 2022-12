Knatsch bei Super-League-Club: Alpstaegs Plan scheitert – FCL-VR erstattet Anzeige gegen Club-Boss

Der FCL-VR erstattete Anzeige gegen Alpstaeg in Bezug auf den Kauf der 25%-Anteile von ex-Präsident Walter Stierli.

Anfangs November stand eigentlich die GV der FCL Holding AG an, diese wurde einen Tag zuvor aus «triftigen Gründen» verschoben. Der Knatsch zwischen der Führung des FC Luzern und von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg ging in die nächste Runde. Diese GV fand nun kurz vor Weihnachten, am Mittwoch doch noch statt. Medienschaffende waren bei der Veranstaltung im Restaurant Schützenhaus auf der Luzerner Allmend gleich wie alle anderen Nicht-Aktionäre nicht zugelassen. Die Fanbewegung «Zäme meh als 52%» war bei der GV aber dabei und tickerte live vom Geschehen.