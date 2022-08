Verdorrte Wiesen, kein Wasser: Alpwirte müssen ihre Kühe bis zu einem Monat früher zurück ins Tal holen

Die anhaltende Trockenheit macht den Alpwirten in der Zentralschweiz stark zu schaffen. Auf einige Alpen wird per Armee-Helikopter Wasser transportiert. In anderen Gebieten wird nun zusätzlich das Futter knapp.

Die Entlebucher Alpabfahrt findet am 24. September statt. In diesem Jahr dürften aber einige Alpwirte mit ihren Tieren die Alpen bereits früher verlassen. Grund ist die anhaltende Trockenheit: Viele Bäche führen nur noch wenig bis gar kein Wasser. Zunehmend bringt der ausbleibende Niederschlag auch die Alpwirtschaften in Bedrängnis. Weil Wiesen verdorrt sind und das Futter fehlt, dürften Alpabzüge teilweise bis zu einem Monat früher als üblich stattfinden.

Darum gehts Bergbauern bereitet die anhaltende Trockenheit Schwierigkeiten: Futter und Wasser werden zunehmend knapp.

In Luzern dürften Alpabzüge bis zu einem Monat früher stattfinden als üblich. Im Kanton Schwyz wurde bereits mindestens eine Alp verlassen.

Im Kanton Obwalden und auch in Fribourg wird Wasser per Armee-Helis auf einige Alpen geflogen.

Durch die anhaltende Trockenheit steigt die Brandgefahr in Wäldern und Wiesen weiter an: Luzern und Schwyz erhöhen die Gefahrenstufe für Waldbrände.

Die anhaltende Dürre belastet die Zentralschweiz. Die Kantone Luzern und Schwyz haben am Mittwoch die Warnstufe für Waldbrände erhöht. Neu gilt die Stufe 4 von 5, das heisst «grosse Gefahr». Soll heissen: Es gilt nun ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Ungeachtet des Standorts im Freien ist auch das Feuern in allen Feuerstellen und mit Einweggrills verboten. «Grillen ist nur noch im privaten Bereich erlaubt und wenn man die Lage im Griff hat», sagt Peter Steiner, Revierförster beim Amt für Wald und Natur des Kantons Schwyz.

Eine Alp im Kanton Schwyz bereits verlassen

Die zunehmende Trockenheit macht auch der Alpwirtschaft zu schaffen: «Es muss sicher auf jeder Alp sehr sparsam mit dem Wasser umgegangen werden», sagt Steiner. «Teilweise muss auch Wasser auf die Alp transportiert werden.» Dies bestätigt auch Othmar Schelbert, Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins des Kantons Schwyz. «An gewissen Orten ist das Wasser relativ knapp», sagt er. Schelbert ist auch eine Alp bekannt, von der Tiere wegen der Trockenheit bereits heruntergeholt wurden. «Seit dem trockenen Sommer 2018 wurde viel investiert, das hilft uns heute.» Mit jeder Woche, in der die Trockenheit anhalte, werde die Situation jedoch prekärer.

Auch Alpwirte im Kanton Luzern haben Probleme: «Auf einigen Alpen gibt es wegen des fehlenden Wassers und des fehlenden Graswachstums Schwierigkeiten mit dem Futter», sagt Hans Siegenthaler vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) in Schüpfheim. «Die Betroffenen werden ihre Alp in der nächsten Zeit verlassen, rund einen Monat bis zwei Wochen früher als üblich», sagt er weiter. Regulär findet die Entlebucher Alpabfahrt dieses Jahr am 24. September statt.

Wassertransport mit Armee-Helikoptern

Nachdem die Wiesen abgeweidet waren, ist wegen der Trockenheit das Gras nicht mehr nachgewachsen, teilweise sind die Wiesen verdorrt. «Fehlendes Trinkwasser für die Tiere ist im Kanton Luzern jedoch weniger ein Problem, wie dies etwa in Fribourg der Fall ist», so Siegenthaler. Es gebe jedoch auch einzelne Alpbetriebe, die in Eigenregie Wasser auf die Alp führten. «Das machen die Betroffenen aber ohne fremde Hilfe.»

Anders ist das im Kanton Obwalden, wo die Armee mit Helikoptern Wasser auf gewisse Alpen transportiert, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. «Es ist schon trocken geworden. Auf gewissen Alpen ist das Gras verdorrt. Geht es noch lange so weiter, wird das Futter langsam knapp», sagt André Windlin, Leiter des Amts für Landwirtschaft Obwalden, dem Regional-Blatt. Mit Armee-Helis wird auch im Kanton Fribourg Wasser auf die Alp gebracht.

So kannst du Wasser sparen Der Kanton Zug ruft die Bevölkerung dazu auf, «umsichtig und sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen». Momentan ist die Wasserversorgung im Kanton sichergestellt. In der nächsten Zeit sei jedoch mit «keinen ergiebigen Regenfällen zu rechnen. Deshalb gibt der Kanton folgende Tipps zum Wassersparen. Duschen statt Baden: Ein Vollbad benötigt rund viermal mehr Wasser als eine Dusche.

Bewässern Sie den Garten nur, wenn es wirklich nötig ist – und nicht am Tag.

Verzichten Sie darauf, den Rasen zu wässern.

Setzen Sie nur volle Geschirrspüler und Waschmaschinen in Betrieb.

Reinigen Sie das Auto nur, wenn es wirklich nötig ist, und nur partiell (für Fahrsicherheit z. B. Scheiben).

Häufig reicht es, die kleine Toilettenspülung zu betätigen.

Füllen Sie keine Gartenpools, sondern besuchen Sie die öffentlichen Badis.

Lassen Sie Wasser nicht ungenutzt in den Abfluss laufen (Zähneputzen, Duschen, Rasieren usw.).