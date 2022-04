«The Poison Squad» - Als 12 Männer im Namen der US-Regierung wissentlich Gift assen

Das weiss man heute über Borax

Borax ist ein weisses, geruchloses Pulver. Es handelt sich um eine Borverbindung, die in salzhaltigen Seen als Ablagerung auftreten kann. In der Schweiz ist die Abgabe an Privatpersonen seit dem Jahr 2015 untersagt. Das Eidgenössische Departement des Inneren EDI weist in einem Infoblatt darauf hin, dass Borax die Gesundheit ernsthaft gefährdet: «Borax und andere Borverbindungen beeinflussen die Geschlechtshormone. Die Folgen reichen von verminderter Spermienqualität bei Männern über Missbildungen bei Neugeborenen. Auch das Geburtsgewicht kann in Folge deutlich verringert sein.» Aus diesem Grund habe die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) Borax als reproduktionstoxisch eingestuft und es auf die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC - Substances of Very High Concern) aufgenommen. Ein Heilmittel, wie manche Quellen behaupten, ist Borax dagegen nicht.