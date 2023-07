Schottland: Betreuerin lässt Hund einäschern – Besitzer wissen von nichts

Die Französische Bulldogge Pablo verstarb in einer Hundepension, während die Besitzer in den Ferien waren.

Adam Gardner McLean und seine Partnerin Gemma Allan (29) fuhren Anfang Juni gemeinsam mit dem achtjährigen Sohn Cody in die Türkei, um dort Ferien zu machen . Während dieser Zeit brachten sie ihre zweijährige Französische Bulldogge in eine Hundebetreuung im schottischen Whitburn. Elf Tage später erhielt Gardner eine traurige Nachricht: «Es tut mir leid, aber Pablo ist heute Morgen gestorben», schreibt die Besitzerin der Pension im SMS. Zuvor habe sie versucht, ihn anzurufen, jedoch keine Verbindung herstellen können.

Weshalb Pablo gestorben ist

Die Besitzerin Joan hat der Familie mitgeteilt, dass ihr Hund in den letzten Tagen immer mal wieder krank geworden sei. Zum Tierarzt habe sie ihn aber nie gebracht, da er immer gefressen habe. An einem Morgen fand sie ihn schliesslich tot, nachdem sie mit ihm zuvor noch Gassi gegangen war.

Die Besitzerin kontaktierte danach direkt iCare und bestand darauf, den Hund selbst vorbeizubringen und nicht von Mitarbeitenden abholen zu lassen. «Der Besitzer des Krematoriums sagte, Pablo sei in einem Käfig angekommen, mit ausgestreckten Beinen und angelegtem Geschirr», so der 30-jährige Gardner.

Was danach passierte

«Meine Frau Gemma brach in Tränen aus, als sie das SMS sah, dass er tot sei. Dann mussten wir unserem Sohn erklären, was passiert war. Mein Sohn ist am Boden zerstört, er hat jeden Tag mit Pablo gespielt.» Die Familie holte Pablos Asche direkt nach ihrer Rückkehr aus den Ferien vom Krematorium ab.