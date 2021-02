Igor (28): «Ich bin Performance-Künstler und hatte Glück, dass mein Kollektiv im letzten Frühling die letzte Aufführung hinter sich hatte und erst danach alle Theater geschlossen wurden. Wir wurden also nicht mitten in unserer geplanten Tour unterbrochen. Aber als dann alle Läden, Theater und Museen schliessen mussten, bekam ich es mit der Angst zu tun. Weniger vor dem Virus. Vielmehr war und ist es immer noch das Finanzielle, was mir Sorge bereitet.»