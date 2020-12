Der französische Stürmer gewährt in einem neuen Buch Einblick in seine Kindheit auf der Insel La Réunion – und er erzählt Anekdoten aus seiner Zeit bei PSG.

«Was passiert jetzt genau mit mir?» – bei PSG kam Hoarau erst nach zwei Toren gegen Marseille so richtig an. Aber danach kannte ihn jedes Kind. Zwei, die auch mal ein Zigarettchen zusammen rauchten: Guillaume Hoarau (l.) und Trainer Carlo Ancelotti. Mit seinem brasilianischen Mitspieler Nene war Hoarau in Paris eng befreundet.

Darum gehts Über Guillaume Hoarau gibt es jetzt ein Buch.

Es erzählt aus seiner Karriere in Frankreich und China.

Und beschreibt, wie er in Bern mit YB zum Erfolg zurückfand.

Gerade muss er wieder leiden. Guillaume Hoarau ist mal wieder verletzt. Beim FC Sion kämpft er mit einer Muskelverletzung, wird bis Ende Jahr nicht mehr spielen können. Der Franzose ist 36, im Wallis dürfte er bei seinem letzten Club unterschrieben haben.

Was Hoarau zuvor in Bern mit YB erreicht hat, ist Sportgeschichte. Er hat bei den Young Boys erfolgreich gegen eine Mentalität des Verlierens angekämpft und mit ihnen 2018 den ersten Meistertitel seit 32 Jahren gewonnen. Den beschwerlichen Weg dahin beleuchtet ein neues Buch. Hoarau erzählt darin, was ihm durch den Kopf schoss, als er zum ersten Mal im Wankdorfstadion in Bern war und er angesichts des ungeliebten Kunstrasens beinahe direkt auf dem Absatz kehrtmachte.

Das Buch fängt ganz hinten an. In Hoaraus Kindheit auf der Insel La Réunion, mitten im Indischen Ozean, 9000 Kilometer von Europa entfernt. Zweimal fliegt Hoarau als Kind und Jugendlicher nach Frankreich für ein Probetraining, zweimal wird er nach Hause geschickt. Dass er doch noch Profi wird, liegt an seinem Vater, der als Einziger weiterhin an ihn glaubt.

Der eine Joint auf Jamaika

Später in Paris spielt sich Guillaume Hoarau in die Herzen der Fans von PSG. Nicht nur, weil er zu Beginn viele Tore schiesst, sondern auch, weil er nahbar ist, einen charmanten Umgang mit der Presse findet. Bei PSG erlebt er die Zeit vor dem Milliardensegen durch die katarischen Investoren. Es ist ein familiärer Umgang. Mit dem Brasilianer Nene wohnt er Tür an Tür und feiert grosse Grillpartys. Mit dem Trainer Carlo Ancelotti raucht er gerne mal ein Zigarettchen. Und mit seiner damaligen Freundin und dem Sohn zieht er anfänglich bewusst in die Vorstadt, um sich dem Sog der Weltstadt zu entziehen.

Nach einem gescheiterten Engagement in China, bei dem Hoarau viel gelernt und nur wenig verdient hat, reist er nach Jamaika und raucht zum einzigen Mal in seiner Karriere einen Joint.