Ermittlungen gegen Aerzte - «Als Arzt von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten, ist nicht korrekt.»

Anfang Jahr wurde ein Krebspatient, der inzwischen wieder genesen ist, als einer der Ersten in der Schweiz geimpft. Weil er die Covid-Impfung auffrischen wollte, ging er zu einer Ärztin in einem Dorf im Kanton Schwyz. Dort erlebte der Mann eine Überraschung: Die Medizinerin wollte die Verantwortung für eine Impfung nicht übernehmen. «Sie sagte, der Impfstoff sei gefährlich», sagte der Mann gegenüber der «Sonntagszeitung» (Bezahlartikel).

Mediziner und Medizinerinnen müssen mit Folgen rechnen, wenn sie gegen Gesetze verstossen

Ein derartiges Verhalten hat Folgen für die betroffenen Mediziner und Medizinerinnen. Wer gegen Covid-Gesetze und Verordnungen verstösst, muss mit einem Aufsichtsverfahren der kantonalen Gesundheitsbehörden rechnen. So ermitteln aktuell mehrere kantonale Gesundheitsämter gegen fehlbare Mediziner und Medizinerinnen. Im Kanton Luzern sorgte etwa ein Hausarzt für Schlagzeilen, weil er unter anderem die Massnahmen zum Schutz vor Corona nicht einhielt. In der Folge wurde ihm ein Berufsverbot auferlegt. Erst als er schriftlich bestätigte, sich in seiner Praxis in Ebikon an die Massnahmen zu halten, wurde das Berufsverbot wieder aufgehoben.