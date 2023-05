Chiles Militärdiktatur machte Scott Lieberman zum Adoptivkind

Als Scott seine Halbschwester am Flughafen trifft, kullern viele Tränen.

Als Baby wurde er illegal zur Adoption freigegeben – in Chile unter Diktator Pinochet kam dies sehr häufig vor.

Scott, der vor über40 Jahren entführt wurde, trifft seine Halbschwester in Chile.

Scott Liebermann aus San Francisco wuchs in dem Glauben auf, als Baby adoptiert worden zu sein.

Scott Lieberman (42) aus San Francisco wurde in dem Glauben gross, adoptiert worden zu sein. Auch das Land, in dem er geboren wurde, kannte er: Chile . Allerdings ist dies nur ein kleiner Teil der traurigen Wahrheit um seine Adoption. Denn Scott wurde von seiner Mutter nicht freiwillig zur Adoption freigegeben, ganz im Gegenteil. Vielmehr wurde er seiner Mutter entrissen – wiedersehen sollten sie sich nie mehr.

Scott ist eines der zahlreichen Kinder, die während der Militärdiktatur Chiles (1973-1990) unter General Augusto Pinochet ihren Müttern von Adoptionsagenturen entrissen und dann «weitervermittelt» wurden. Gestützt durch Priester, Nonnen, Krankenpflegerinnen und auch Ärzte wurden auf diese Weise unzählige Babys in fremde Familien gegeben, vor allem ins Ausland, berichtet «CNN». Scotts Mutter Rosa Ester Mardones, damals erst Anfang 20 und unverheiratet, befand sich damals in einer prekären Situation. Sie liess sich von einem «Sozialarbeiter» helfen, der aber dafür zunächst dafür sorgte, dass sie Papiere unterschrieb, die sie nicht verstand, um dann nach der Geburt ihr Kind nie wiederzusehen.

«Wenn du nach dem Baby siehst, rufe ich die Polizei»

Als Mardones nach ihrem Kind fragte, wurde sie mit dieser furchtbaren Drohung abgespeist: «Sieh nicht mehr nach dem Baby. Falls du es doch tust, rufe ich die Polizei und du kommst ins Gefängnis. Dein Kind ist bald in den Niederlanden oder in Schweden.» In den damaligen Zeiten der Diktatur konnte man schnell wegen Nichtigkeiten im Gefängnis landen.