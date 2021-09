Schadenersatz : Als Baby vertauschte Spanierin klagt auf drei Millionen

Vor fast zwanzig Jahren wurden in La Rioja in Spanien zwei Babys vertauscht. Der Fehler wurde im Zuge einer Unterhaltsklage mittels DNA-Test aufgedeckt.

Die beiden Mädchen wurde 2002 in Spanien geboren. Die Babys kamen als Frühgeburten zur Welt und kamen in einen Brutkasten.

Eine 19-jährige Spanierin hat Medienberichten zufolge die Gesundheitsbehörde von La Rioja auf drei Millionen Euro Schadenersatz verklagt, weil sie als Baby in einem Krankenhaus in der Stadt Logroño vertauscht wurde. Die Frau sei deshalb 2002 in eine Familie mit vielen Problemen gekommen und mit ihrer vermeintlichen Grossmutter aufgewachsen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag unter Berufung auf den Anwalt der Klägerin, José Saez-Morga.