«Es tut mir sehr leid» - FC Basel und Karli Odermatt entschuldigen sich öffentlich bei Stocker

Patrick Rahmen steht derweil auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie der Basler.

So entschuldigen sich die Basler nachträglich bei seinem Captain Valentin Stocker für die unbedachten Aussagen von Karli Odermatt in einem gegen Ende April online aufgetauchten Video einer privaten Unterhaltung. «Wie man im Video unschwer erkennen konnte, war ich aufgrund der damaligen Gesamtsituation emotional enorm aufgewühlt», sagt Odermatt nun. Und: «Es tut mir sehr leid, dass ich mich in dieser Art über Valentin Stocker und die Mannschaft geäussert habe. Im Nachhinein hat sich zudem leider herausgestellt, dass die Informationen, die mir zugetragen wurden, falsch waren. Ich habe mich auch persönlich bei Valentin für das Ganze entschuldigt.»

Weiter bedauert der FC Basel rückblickend die unnötige Unruhe, die im Zusammenhang mit Valentin Stockers vorübergehender Beurlaubung Anfang März durch eine unglückliche Club-Kommunikation entstanden ist. «Der FCB setzt alles daran, mit solchen Herausforderungen in Zukunft professioneller umzugehen. Es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Captain und der sportlichen Leitung und diese sah sich veranlasst, darauf mit einer kurzzeitigen Massnahme zu reagieren», schreiben die Basler im Communiqué. Am Umstand, dass Valentin Stocker ein tragender Spieler und eine sehr verdiente Persönlichkeit für den FCB sei, habe die Geschichte nichts geändert.

Rahmen unterschreibt Vertrag bis 2022

Es ist – wie erwähnt nicht die einzige Nachricht, die die Basler am Donnerstagnachmittag verkündeten. Wie von David Degen an der Medienkonferenz rund um den Besitzerwechsel angekündigt, bleibt Patrick Rahmen nämlich auch in der kommenden Saison Cheftrainer beim FC Basel. Sein langfristiger Vertrag als Assistenztrainer wird für die kommende Saison in einen Cheftrainervertrag umgewandelt. Dies teilen die Basler in einem Communiqué mit.