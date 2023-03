Mobbing-Opfer berichten: «Als Bub hatte ich lange Haare – das reichte, um mich zu quälen»

Jairo Thoma (27)

«Das Mobbing begann in der Primarschule. Grund dafür lieferten den Kindern bereits meine langen Haare: Als halb-Ecuadorianer trug ich einen traditionellen Pferdeschwanz, welche meine Peiniger mir eines Tages mit der Gartenschere abschnitten. Doch damit nicht genug: Ich wuchs in einer Familie mit wenig Geld auf, ich bekam selten etwas Neues. Einmal hatte ich eine neue Jacke, welche die Kinder mir wegnahmen und ins WC warfen. Ebenso bei meinen neuen Schuhen, in die sie reinpinkelten. Zudem wurden mein jüngerer Bruder und ich regelmässig von den anderen Kindern verprügelt. Als ich älter wurde, begann ich, mich zu wehren, und konnte mich aus lauter Sorgen im Unterricht nicht mehr konzentrieren. Weil meine Leistungen schlecht waren, schickte man mich in eine heilpädagogische Kleinklasse, später in ein heilpädagogisches Internat. Dort war ich intellektuell extrem unterfordert und fühlte mich von niemandem ernst genommen. Als ich das Internat verlassen konnte, kam ich an einem neuen Ort in eine neue Schule. Inzwischen war ich 15 Jahre alt. Es war die erste Klasse, in der ich mich willkommen fühlte, man gab mir eine Chance dazuzugehören. Aufgrund meiner Erfahrungen während der Schulzeit habe ich mich lange isoliert. Doch dann fasste ich Mut und begann, mich meinen Ängsten zu stellen. Ich ging raus, lernte meine heutigen Freunde und meine Partnerin kennen. Zusammen mit ihr habe ich einen vierjährigen Sohn. Ich wünsche mir von Herzen, dass er niemals das durchmachen muss, was ich ertragen musste.»