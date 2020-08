Callà vor Cup-Halbfinal «Als Captain gegen den FCB – das wäre das Schönste für mich»

Winterthur gegen Basel – das sei mittlerweile ein Cup-Klassiker, sagt Davide Callà. Der ehemalige FCB-Profi und heutige FCW-Captain ist besonders motiviert.

5. April 2017, Halbfinal: Winterthur - FCB 0:2. Ein umstrittener Penalty ebnete dem Favoriten den Weg in den Cupfinal. Patrik Schuler erwischt im Strafraum erst den Ball und dann das Bein von FCB-Stürmer Marc Janko. Trotz vehementer Proteste entscheidet Ref Amhof auf Elfmeter für den FCB. Delgado verwandelt sicher. In der 85. Minute trifft Manuel Akanji dann zum 2:0 aus Sicht der Basler.

21. September 2014, Sechzehntelfinal: Winterthur - FCB 0:4. Dank Breel Embolo war der Fall klar. D as 17-jährige FCB- S turmjuwel durfte im Cup in der ausverkauften Schützenwiese Marco Streller ersetzen und erzielte einen Hattrick .

15. April 2012 , Cup-Halbfinal: Winterthur - FCB 1:2. In Erinnerung b lieb vor all e m e ine Szene, als der aktuelle Nati-Keeper Yann Sommer Kristian Kuzmanovic im Strafraum zu Fall brachte. Der Pfiff von Ref Alain Bieri blieb aus. Wer weiss, wie die Partie ansonsten geendet hätte.

In den Halbfinals 2011/12 und 2016/17 verlangte Winterthur dem Oberklassigen allerdings alles ab und schied nach fragwürdigen Schiedsrichterentscheiden aus. Zuletzt traten die beiden Teams am 31. Oktober 2018 im Achtelfinal gegeneinander an. Auch vor zwei Jahren setzte sich Rotblau durch, dazumal weniger spektakulär mit einem 1:0-Sieg.