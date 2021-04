Grosse Unterschiede zwischen Kantonen - Als Contact Tracer kann man bis zu 10’000 Franken pro Monat verdienen

Laut einem Bericht des Ostschweizer Radios «FM1» können Contact Tracer im Kanton Thurgau nämlich bis zu 10’000 Franken monatlich verdienen. Die Lohnangabe betrifft die Stelle eines Teamleiters. Aber für sämtliche Mitarbeiter gilt ein Mindestlohn zwischen 30 und 40 Franken pro Stunde. An Wochenenden verdoppelt sich der Betrag auf fast 60 Franken. Zurzeit arbeiten rund 70 Personen als Contact Tracer im dortigen kantonalen Zentrum in Felben-Wellhausen. Dieses sorgte vor kurzem für Aufsehen , weil die dortigen Mitarbeitenden nicht im Homeoffice arbeiten dürfen. Insgesamt gibt der Kanton Thurgau 500’000 Franken pro Monat für das Contact Tracing aus.

Kantone berücksichtigen Erfahrung und Hintergrund beim Lohn

Gemäss Radio FM1 wird im Kanton Zürich weniger bezahlt, obwohl man mit demselben externen Partner zusammenarbeitet. Nicht nur seien die Löhne tiefer, man bezahle hier auch keine Wochenendzulagen. Der Kanton arbeitet in einem Zweischichtenbetrieb, sieben Tage die Woche. Im Januar waren rund 150 Personen in den beiden kantonalen Zentren am Flughafen und in Pfäffikon angestellt.