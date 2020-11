Der Restauranttester Daniel Bumann hat das Restaurant Bacco in Dübendorf ZH besucht.

Restauranttester Daniel Bumann war im Restaurant Bacco von Eliana Ioanna und Biagio Panza in Dübendorf zu Besuch. Doch mit offenen Armen wurde der Spitzenkoch nicht begrüsst. Als Bumann im Herbst 2019 unangemeldet vor der Tür stand, floh der Wirt Biagio Panza und verschanzte sich in der Vinothek, wie die am Dienstag erstmals ausgestrahlte Sendung auf 3+ zeigt.