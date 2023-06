Basel: Bub (8) stürzt mit Velo und wird von Auto überrollt

In Basel wurde am Samstag ein Bub (8) bei einem Velounfall mittelschwer verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es in Basel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriger Bub mittelschwer verletzt wurde. Wie die Basler Kantonspolizei mitteilt, war der Junge mit seinem Vater auf dem Velo unterwegs und fuhr am Spalenring bei der Verzweigung Birmannsgasse an einer stehenden Autokolonne vorbei. Als die Ampel auf grün stellte, setzte sich die Kolonne in Bewegung.