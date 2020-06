Openair St. Gallen

«Als das Festival abgesagt wurde, waren wir traurig»

Das Openair St. Gallen wurde auf 2021 verschoben. Landwirt und Anwohner Max Gmür zeigt sich sichtlich traurig darüber. Openair-Fans lassen sich die Laune nicht verderben und wollen dieses Wochenende trotzdem Party machen. Die Polizei hat mehr Kontrollen angekündigt.

«Ich bin ein richtiger Openair-St.-Gallen-Fan», sagt Landwirt Max Gmür. Er ist seit 25 Jahren der Pächter des Geländes im Sittertobel, wo einmal im Jahr das Openair St. Gallen stattfindet. Doch dieses Jahr wurde das Festival zum ersten Mal seit 44 Jahren abgesagt. Passend zu «Schlammgallen» hat es am Morgen auch in Strömen geregnet und gedonnert. «Man hat die Absage des Openairs St. Gallen aufgrund des Lockdown bereits ein wenig kommen sehen. Als sie endgültig eintraf, waren wir trotzdem traurig», sagt Gmür am Freitag zu 20 Minuten.