Schwellbrunn: Mann (37) fällt Handy runter, dann fährt er in einen Baum

Bei einem Velounfall in Necker zog sich eine 58-Jährige unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Mit diesem gestohlenen Gabelstapler verursachte ein 22-Jähriger in Wattwil einen Unfall.

In Schwellbrunn prallte am Dienstagmorgen ein 37-Jähriger gegen einen Baum.

Ein 37-Jähriger fuhr am Dienstag kurz nach 8.30 Uhr mit seinem Auto von Waldstatt AR kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Schönengrund. Er wollte im Bereich Brisig nach rechts in die Nebenstrasse nach Schwellbrunn AR abbiegen. Dabei fiel dem Lenker sein Handy aus der Halterung, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schreibt. Abgelenkt durch diesen Umstand, verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Auto.