Ungewöhnliche Rettungsaktion: Als der Alarm aus Israel kam, konnte die Rega 9 Wanderer im Tessin retten

Alarmiert worden war die Rega am Freitagabend von einer Notrufzentrale in Israel, die den per Satelliten-Gerät abgesetzten Notruf der Blockierten empfangen hatte. Die neun aus Israel stammenden jungen Erwachsenen waren auf einer Höhe von 2500 Metern am Corona di Redòrta im Kanton Tessin von einem plötzlichen Wetterumschwung mit Temperatursturz und schlechter Sicht überrascht worden und hatten gegen 17 Uhr mit einem Satelliten-Notrufgerät Alarm geschlagen, wie die Rega am Samstag mitteilt.



Der Alarm wurde an eine Notrufzentrale nach Israel übermittelt, die dann Kontakt mit der Rega-Einsatzzentrale aufnahm. Ein erster Suchflug der aufgebotenen Rega-Crew aus Locarno sei erfolglos gewesen, weil die übermittelten Koordinaten offenbar nicht exakt genug waren. Zudem habe aufziehender Nebel die Suche aus der Luft erschwert.