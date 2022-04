Pratteln BL: Als der Alarm losging, rannte der Vater den Töffli-Dieben hinterher

Nach dem missglückten Diebstahlversuch des Töfflis an einem Stück machten sich die Diebe an einem weiteren Tag an die Einzelteile. Unter anderem schraubten sie die Rückspiegel ab.

«Ich bin wütend!» Nach wiederholten Diebstahlversuchen eines Töfflis in Pratteln hat sich eine Mutter auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Prattele wenn …» den Frust vom Leib geschrieben. Die Freude über das neue Töffli zum 14. Geburtstag Mitte März war gross. Nachdem zwei Wochen später die Fahrprüfung bestanden war, stand der ersten Fahrt mit dem Tomos-Mofa nichts mehr im Weg. Doch kaum war das Fahrzeug aus der Garage, machten sich Töffli-Diebe ans Werk. «Wir hatten das Mofa aus der Garage vor der Haustür platziert. Den ersten Diebstahlversuch Ende März habe ich bemerkt, weil das Schloss beschädigt wurde. Die Bande hatte mit einem scharfen Gegenstand die Gummiverkleidung zerschnitten, konnte aber nicht das ganze Schloss durchschneiden», erklärte die Mutter auf Anfrage.

Zwei Wochen später fehlten die beiden Rückspiegel und die Abdeckung des Vergasers. Weil sie das Töffli nicht stehlen konnten, schwenkten die Diebe also auf Einzelteile um. Auf den Facebook-Post der genervten Mutter hagelte es eine Vielzahl von Kommentaren. So schlug etwa ein User vor, ein GPS-Tag zu montieren. Ein anderer schreibt: «Ist so und war auch immer so. Wird sich leider auch nie etwas ändern.»