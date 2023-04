Alpnach: Polizeihund Tyson spürt Diebe auf

Polizeihund Tyson hat in der Nacht auf Montag in Alpnach zwei Jugendliche aufgespürt, die zuvor in einer Wohnung Gegenstände im Wert von mehr als 1000 Franken gestohlen hatten.

Zwei Jugendliche (14 und 16) sind in der Nacht auf Montag in Alpnach in eine Wohnung eingedrungen.

Die Kantonspolizei Obwalden hat in der Nacht auf Montag in Alpnach zwei Jugendliche nach einem Einschleichdiebstahl in flagranti festgenommen. Die beiden hatten sich in eine unverschlossene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingeschlichen. Wie die Kapo Obwalden am Dienstag mitteilte, war ein Mann kurz nach 3.30 Uhr erwacht, als «zwei junge Männer in seinem Schlafzimmer standen». Die beiden flohen vom Tatort und der Bewohner des Mehrfamilienhauses alarmierte die Polizei.