Miami: Sechsjährige vertreibt Kidnapper mit Biss in den Arm

Eine Sechsjährige macht in Florida Schlagzeilen: Ein unbekannter Mann versuchte, sie zu entführen – doch dann erteilte sie dem Kidnapper eine Lektion in Selbstverteidigung.

1 / 4 Die sechsjährige Ah’lyric erzählte, wie sie den Vorfall erlebte. Screenshot NBC 6 «Ich habe ihn richtig fest gebissen», erzählt die Kleine. Screenshot NBC 6 Videokameras fingen Leonardo Venegas ein, wie er um das Gebäude schlich. Screenshot NBC 6

Darum gehts In Florida hat ein Mann (32) versucht, eine Sechsjährige in sein Auto zu zerren.

Die kleine Ah’lyric wusste sich allerdings zu helfen und biss den Mann herzhaft in den Arm.

«Das habe ich von meiner Mutter gelernt», sagte sie zur Polizei.

Die sechs Jahre alte Ah’lyric aus Miami weiss, was zu tun ist, wenn Gefahr droht: Als ein 32-jähriger Mann versuchte, sie zu entführen, biss sie ihm so heftig in den Arm, dass er von ihr abliess. Kurz darauf konnte der Übeltäter identifiziert und verhaftet werden.

Das Mädchen und seine Geschwister hatten ausserhalb des Wohnkomplexes, wo die Familie lebt, gespielt. Dann fiel ihr ein weisser Range Rover auf, der verdächtig nahe parkierte und dessen Fahrer sie zu beobachten schien. Ihre Geschwister gingen zurück ins Haus, doch Ah’lyric blieb draussen.

Der Fahrer stieg aus, näherte sich dem Mädchen und packte es plötzlich heftig am Arm. Als sie sich wehrte, hob der Mann sie auf und schickte sich an, sie zu seinem Auto zu tragen. Da erinnerte sich Ah’lyric an das, was ihr ihre Mutter geraten hatte, und schlug ihre Zähne mit voller Wucht in den Unterarm des Angreifers. «Ich biss ihn», sagte die Kleine später. «Das hat mir meine Mutter beigebracht.»

«Kinder sollten immer in Gruppen spielen»

Die Technik wirkte – der Entführer liess Ah’lyric fallen, haute ihr eine runter und suchte das Weite. Drei Tage später wurde Leonardo Venegas dank Bildern aus einer Überwachungskamera verhaftet und wegen versuchten Kidnappings und Gewalt gegen Kinder angeklagt. Venegas versuchte, sich herauszureden, er habe nach käuflichen Immobilien Ausschau gehalten und sei davongerannt, weil er jemanden habe schreien hören, doch das nahmen ihm die Beamten nicht ab.

«Dieser Fall hat uns stark beunruhigt», sagte Miami Police Captain Freddie Cruz, «weil es etwas ist, das so nicht oft vorkommt. Zum Glück konnten wir den Täter fassen.» Seine Abteilung wolle nun abklären, ob es noch mehr ähnliche Fälle gebe. «Wenn Kinder draussen spielen – was eine tolle Sache ist – sollten sie dies möglichst in Gruppen tun. Zudem sollte ein Erwachsener da sein und den Überblick haben.»

