Luzern: MMA-Türsteher eines Clubs greift Gast an

In einem Luzerner Nachtclub kam es zu einem Streit zwischen einem Gast und dem Türsteher. Letzterer wurde wegen seiner Tätlichkeiten angeklagt und per Strafbefehl verurteilt.

1 / 3 Ein 39-jähriger Türsteher drohte einem Gast und schubste ihn grob aus einem Luzerner Nachtclub. (Symbolbild) Getty Images Letzterer ist Kampfsportler und hat mindestens einen offiziellen MMA-Kampf bestritten. (Symbolbild) Pixabay Für die Tätlichkeiten wurde der Mann nun per Strafbefehl verurteilt. Screenshot / Google Maps

Darum gehts Ein Türsteher schubste einen Gast und legte ihm den Arm um den Hals.

Ausserdem drohte er, ihn «kaputtzuschlagen».

Der 39-jährige Täter wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

In einem Luzerner Club kam es am 6. November des vergangenen Jahres zu einem Streit zwischen einem Gast und dem Türsteher. Letzterer ist Kampfsportler und hat mindestens einen offiziellen MMA-Kampf bestritten. Beim Konflikt bat der 39-Jährige den Gast, das Lokal zu verlassen – doch dieser weigerte sich zu gehen. Daraufhin schubste der Türsteher den Mann mit groben Griffen in Richtung Ausgang und gab ihm drohend zu verstehen, dass ihn nichts Gutes erwarten würde, sollte er den Club nicht sofort verlassen – so steht es in einem Strafbefehl, der 20 Minuten vorliegt.

Der Gast gab jedoch nicht nach. Da umklammerte ihn der Türsteher von hinten und legte seinen rechten Arm um den Hals des Gastes, um ihn aus dem Lokal zu führen. Draussen stiess der Sicherheitsmann den Gast gegen einen Tisch, wodurch dieser in Atemnot geriet und auch nach dem Vorfall noch über leichte Halsschmerzen klagte.

Was ist ein MMA-Kämpfer? Die Abkürzung MMA steht für Mixed Martial Arts, eine Kampfsportart mit Vollkontaktcharakter, bei welcher neben Schlag- und Tritttechniken auch der Bodenkampf erlaubt ist. Das Hauptziel dieses Kampfstils liegt darin, die Gegnerin oder den Gegner durch Manöver dazu zu zwingen aufzugeben oder durch einen präzisen Treffer bewusstlos zu schlagen.

Tätlichkeiten nicht schwerwiegend genug

Nach der Auseinandersetzung erstattete der Geschädigte Anzeige gegen den Mann und betonte dabei insbesondere die Drohungen, die der Türsteher ausgesprochen hatte. So soll dieser gesagt haben, er werde den Gast nach Dienstende um 20 Uhr «kaputtschlagen». Die Luzerner Staatsanwaltschaft sah jedoch diese Drohung als nicht ausreichend bedrohlich an, dass sie den Geschädigten ernsthaft in Angst und Schrecken zu versetzt hätte. Die Tätlichkeiten, darunter das Schubsen, Festhalten und Stossen, wurden als einfache Körperverletzung eingestuft.

Der Türsteher wurde nun zwar per Strafbefehl zu einer Busse in der Höhe von 200 Franken verurteilt und muss die Verfahrenskosten in der Höhe von 320 Franken selbst übernehmen. Allerdings wird ihm kein Eintrag in das Strafregister gemacht, da die vorgeworfenen Handlungen nicht als schwerwiegend genug erachtet wurden, um eine derartige Konsequenz zu rechtfertigen.

