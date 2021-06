Mit dem Maserati 3200 GT war der Granturismo plötzlich rundlich

Innovation anstatt Tradition beim Design

Kontinuität bei der Technik

So verfügte der 3200 GT über Doppelquerlenker für die Einzelradaufhängungen an allen vier Rädern, eine mit 2,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag ziemlich direkt untersetzte Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, innenbelüftete Scheibenbremen vorne und hinten, sowie auf 18 Zoll angewachsene Alufelgen mit 235/40 ZR 18 und 265/35 ZR 18 Reifen.

Ein echter Granturismo

Dass man sich in einen Maserati setzt, wird einem schnell klar, im Innern des 3200 GT finden sich gleich eine Vielzahl der Dreizack-Markenzeichen auf Instrumenten, der Pedalerie oder eingeprägt in der Kopfstütze.

Das Einsteigen geht allerdings, auch dank der Höhe von über 1,3 Metern, leicht vonstatten und im Innern fühlt man sich dank der wertigen Materialien (viel Leder, Alcantara am Himmel) sofort wohl. Das Lenkrad ist zweifach verstellbar, die Sitze gehorchen einer Vielzahl von Elektromotoren, so lässt sich schnell eine passende Sitzposition finden.

Nach dem Start per Zündschlüssel setzt sich der V8-Motor sofort dominierend, aber kaum störend in Szene. Das Getriebe schaltet sich exakt, der Vortrieb ist auch über 20 Jahre nach dem Bau des Wagens noch immer beeindruckend. Eine Turboverzögerung ist kaum zu spüren und der Schub hört in keinem Gang auf. Auf der Strasse fühlt sich der Wagen handlich und gut beherrschbar an. Freude am Fahren, auf italienisch! Abgelöst wurde der 3200 GT dann durch das Maserati Coupé und den Spyder ohne Turbolader im Jahr 2001.