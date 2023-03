Basel: Brand im St. Alban – Hausbesitzer (72) verletzt

Am Donnerstag kam es am frühen Abend in Basel zu einem Brandfall. Am Karpfenweg stellte ein Anwohner starken Rauch beim Nachbarhaus fest und alarmierte die Rettungdsdienste, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Bewohnenden der umliegenden Häuser wurden kurzerhand evakuiert.