Ein Gast in Nashville im Bundesstaat Tennessee erlebte in seinem Hotelzimmer ein böses Erwachen. Der Hoteldirektor muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung und Einbruch vor Gericht verantworten.

USA : Als der Hotelgast aufwachte, nuckelte der Nacht-Manager an seinen Zehen

1 / 4 Der 52-jährige David Neal muss sich wegen schwerer Körperverletzung und schweren Einbruchdiebstahls vor Gericht verantworten. Metropolitan Nashville Police Departement Er arbeitete bis Ende April als Nacht-Hoteldirektor des Hilton Hotel in Nashville. Screenshot/Google Maps Dort verschaffte er sich unerlaubt Zugang zum Zimmer eines Gasts und nuckelte an dessen Zehen. Screenshot/Google Maps

Darum gehts Ein Hotelgast im Hilton Hotel in Nashville erlebte beim Aufwachen einen gehörigen Schock.

Im Zimmer entdeckte er nämlich den Hotel-Mitarbeiter David Neal, der an seinen Zehen nuckelte.

Der 52-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten.

Ein Hotelgast erlebte in der US-Grossstadt Nashville Ende März eine böse Überraschung. Laut dem Metropolitan Nashville Police Departement habe er beim Öffnen der Augen am Ende des Bettes nämlich einen Manager des Hotels gesehen. Als wäre dies nicht schon unheimlich genug, nuckelte dieser auch noch an den Zehen des Hotelgasts, wie Fox 17 Nashville berichtet.

Mit neuer Schlüsselkarte ins Zimmer geschlichen

Beim Täter handelt es sich um den 52-jährigen David Neal, der im Hilton Hotel an der Fourth Avenue, wo sich der Vorfall abspielte, als Hotelmanager der Nachtschicht arbeitet. Neal hatte offenbar eine Schlüsselkarte programmiert und sich so um etwa fünf Uhr morgens Zutritt zum Zimmer, in dem der Gast schlief, verschafft.

Hast du in Hotels auch schon schlimme Erfahrungen gemacht? Ja, aber im Zusammenhang mit anderen Gästen. Ja, im Zusammenhang mit dem Personal. Nein, glücklicherweise nicht. Nein, aber ich übernachte auch fast nie in Hotels. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Nachdem der erschrockene Hotelgast Neal beim Nuckeln seiner Zehen entdeckt hatte, fiel ihm auf, dass dieser bereits am Tag zuvor in seinem Zimmer war – damals aber auf Wunsch des Gasts, weil der Fernseher offenbar Probleme gemacht hatte. Später sagte dieser gegenüber der Polizei, dass er das Zimmer am frühen Morgen betreten hatte, weil er Rauchgeruch wahrgenommen haben soll.

Neal könnte mehrere Jahre hinter Gitter kommen

Knapp eine Woche nach dem Vorfall ist David Neal nun am Freitag in seinem Haus im Ort Lebanon, der rund 43 Kilometer östlich von Nashville liegt, von der Polizei verhaftet worden. Ihm wird schwere Körperverletzung sowie schwerer Einbruchdiebstahl vorgeworfen – damit könnte ihm auch eine mehrjährige Gefängnisstrafe drohen, da es sich um Straftaten handelt und nicht bloss um Ordnungswidrigkeiten.