Bern Bümpliz: 20’000 Franken Schaden nach Überfall auf Stadtbachkiosk

Bümpliz BE : Als der Kioskbesitzer gehen wollte, traf ihn ein Schlag ins Gesicht

Unbekannte überfielen am Mittwoch, 22. Februar, den Besitzer des Stadtbach Kiosks, T.Y.* (37), schlugen ihn nieder und verwüsteten den Laden. Die Familie schätzt den Schaden auf über 20’000 Franken. Seit Dienstag ist der Laden in Bern Bümpliz wieder geöffnet.

«Der Kiosk ist alles, was wir haben», sagt die Mitbesitzerin des Kiosks I.T.* (37), die mit T.Y. verheiratet ist. «Ich bin hier geboren, mein Mann kommt ursprünglich aus der Türkei», erklärt sie. 15 Jahre hätten sie und ihr Partner dafür gespart, um den Stadtbach Kiosk zu eröffnen. «Wir wollten uns schon immer selbständig machen. Als 2020 der Kiosk zum Verkauf stand, war das für uns ein Zeichen des Universums», sagt sie.

Während der Pandemie hätten sie die alte Ladenfläche renoviert. Aufgrund der Lockdowns mussten sie viele Verzögerungen erdulden. «Das war schon eine anstrengende Zeit», sagt die Besitzerin gegenüber 20 Minuten. Seitdem er in Betrieb ist, kümmert sich T.Y. um den Kiosk und I.T. um die beiden einjährigen Zwillinge. «Wir haben eine geniale Kundschaft, wir vertrauen uns gegenseitig», sagt I.T. Bereits nach der Geburt der Zwillinge hätten sie Geschenke und Glückwünsche erhalten. Umso mehr schockiere der Vorfall die Familie.

«Gottseidank ist mit seinem Gehirn alles in Ordnung»

Am Mittwochabend wollte T.Y. gegen 19.30 Uhr etwas früher als sonst Feierabend machen, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. «Ich hatte bereits alles aufgeräumt und wollte gerade den Kiosk durch die Hintertür verlassen, als mich ein Schlag ins Gesicht traf», sagt er. Daraufhin sei er kurz ohnmächtig geworden und zu Boden gefallen. «Ich hatte wirklich ein Blackout», sagt er. «Ich erinnere mich nicht, wie ich heimgekommen bin.» Seine Frau sagt: «Er war so in einem Schockzustand, dass er ohne seine Jacke oder den Hausschlüssel nach Hause kam.»

«Als ich langsam realisiert habe, was passiert ist, war meine erste Frage: ‹Habe ich den Kiosk überhaupt zugesperrt?›», sagt T.Y. Er sei daraufhin gegen 22.45 Uhr zurück zum Kiosk gegangen. «Dort habe ich dann die Verwüstung gesehen.» Die Kantonspolizei Bern nahm den Fall auf, und veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Sie geht davon aus, dass in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22.45 Uhr möglicherweise noch weitere Menschen in den verlassenen Kiosk eingedrungen sind.

Von dem Schlag ins Gesicht hatte T.Y. eine Platzwunde unter dem Auge und einen abgebrochenen Zahn, und vom Aufprall auf dem Boden eine Wunde am Hinterkopf. «Gottseidank ist mit seinem Gehirn alles in Ordnung, aber wir hatten schon Angst um ihn», sagt seine Frau. Es gehe ihm inzwischen besser, «wir haben den Laden aufgeräumt und kümmern uns um Organisatorisches. Es gibt einem trotzdem schon zu denken. Der Kiosk ist unsere ganze Existenz, im Moment laufen die Emotionen auf Hochtouren», sagt I.T.

Schaden von über 20’000 Franken

Noch eingepackte Tabakwaren, eine neue Kaffeemaschine, ein Bohrer, Kleidung, ein Laptop und um die 6000 Franken an Bargeld wurden geklaut. Ausserdem wurden der Kartenleser, die benutzte Kaffeemaschine und das Telefon beschädigt. «Hinzu kommen natürlich die Umsatzeinbussen der letzten Tage», sagt I.T.

*Namen der Redaktion bekannt.

