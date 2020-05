Als der König der Formel 1 tödlich verunglückte

Kommentar erfassen

M. Etal 01.05.2020, 16:40

Ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, an dem Senna starb. Einer der Besten meiner Meinung nach. Liebe Redaktion: ein Menschenleben ist gleich viel Wert wie das Andere, selbst wenn kein F1 Titel gewonnen wurde. Ihr Hättet Roland Ratzenberger zumindest mit einer Silbe erwähnen können. Er starb am Tag davor. Mögen beide in Frieden ruhen