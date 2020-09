Kriminalgericht Luzern : Als der Mieter erwachte, war sein Besuch blutüberströmt

Das Kriminalgericht hat einen Mann (29) zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er einem Kollegen mehrere Stichverletzungen zugefügt hatte.

Der Beschuldigte und sein Opfer befanden sich zur Tatzeit im Zimmer eines Mieters an der Baselstrasse. Gemeinsam hätten die drei viel Alkohol getrunken.

An der Baselstrasse in Luzern hatte der Verurteilte im Dezember 2017 einem Bekannten mehrere Stichverletzungen zugefügt.

Das Gericht sprach den Beschuldigten, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung schuldig. Dies, weil er einem Kollegen Stichverletzungen an Kopf, Schulter und Brust zugefügt hatte. Der Eritreer soll zudem für zehn Jahre des Landes verwiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte indes eine siebenjährige Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung machte sich für eine bedingte Strafe von zehn Monaten stark. Das am Dienstag publizierte begründete Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung wurde angemeldet.

Beschuldigter kann sich nicht mehr erinnern

Die Tat ereignete sich gemäss Anklageschrift im Dezember 2017 in einem Zimmer an der Baselstrasse in Luzern. Der Mieter, der Beschuldigte und das Opfer tranken viel Alkohol. Der Mieter schlief ein, als er erwachte, fand er das Opfer blutüberströmt auf dem Bett sitzend vor. Es war nicht lebensgefährlich verletzt und hielt den Beschuldigten fest. Der Mieter nahm dem mutmasslichen Täter die Waffe, ein Taschenmesser, ab, und warf es auf die Strasse.