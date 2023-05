Cham: Lenker in gestohlenem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs

Weitere Abklärungen ergaben, dass der Neulenker in einem gestohlenen Auto sass. Einen Tag davor war er damit bereits in einen Verkehrsunfall im Kanton Bern verwickelt.

Am Mittwochmorgen kontrollierten polizeiliche Sicherheitsassistenten in Cham ZG einen 23-jährigen Schweizer. Die Beamten stellten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde laut einer Mitteilung der Zuger Polizei am Montag im Kanton Fribourg entwendet und war einen Tag später im Kanton Bern in einen Auffahrunfall verwickelt. Der Unfallverursacher entfernte sich allerdings noch vor Eintreffen der Polizei.