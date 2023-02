Radioaktive Kapsel bringt vier von fünf Familienmitgliedern den Tod

1 / 12 Winzig klein, mit tödlicher Wirkung: In den 1960er-Jahren löschte eine kleine Kapsel mit radioaktivem Kobalt-60 vier Mitglieder einer Familie aus. Wikimedia Commons/V1adis1av/CC BY-SA 4.0 Der sogenannte «1962 Mexico City radiation accident» (1962 Strahlenunfall in Mexiko-Stadt) ereignete sich in – der Name verrät es schon – Mexiko-Stadt. Screenshot Google Maps Wie die Kapsel in das am 21. März 1962 neu bezogene Haus der Familie gelangt ist, darüber herrscht in den historischen Quellen Uneinigkeit: Laut einem Fallbericht aus dem Jahr 1964 befand sich die Kapsel bereits im Haus, laut einem anderen Bericht wurde sie auf einer Müllkippe gefunden. (Im Bild: Grundriss der Wohnung) Screenshot Revista Medica 3, Rafael Martinez G. et al., 1964

Darum gehts Die Suche nach der verloren gegangenen radioaktiven Kapsel in Australien ging gut aus.

Welch Glück das ist, zeigt ein tragisches Familienschicksal aus dem Jahr 1962.

Eine fünfköpfige Familie hatte, ohne es zu wissen, eine strahlende Kobalt-60-Kapsel im Haus.

Das fiel jedoch erst auf, als Mutter und Sohn bereits verstorben und zwei weitere Familienmitglieder unheilbar krank waren.

Nur der Vater überlebte – er hatte am wenigsten Zeit im Haus verbracht.

Die Welt fieberte mit den Menschen in Australien mit, die sich auf die Suche nach einer Fünfräppler-grossen Cäsium-137-Kapsel machten. Der radioaktive Winzling war Mitte Januar 2023 bei einem Transport vom Lieferwagen gefallen (siehe Bildstrecke unten) – wo, das konnte niemand sagen. Die in Frage kommende Strecke war 1400 Kilometer lang. Viel Hoffnung, das strahlende Objekt tatsächlich zu finden, hatten die Suchmannschaften nicht.

Doch am 1. Februar hiess es dann tatsächlich: «Die Nadel im Heuhaufen ist gefunden» – die Suchmannschaften fanden die nur acht mal sechs Millimeter grosse Kapsel rund 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman (siehe Video). «Ich glaube, die Menschen in Westaustralien können heute Nacht besser schlafen», sagte der regionale Katastrophenschutzminister Stephen Dawson.

Wie gerechtfertigt die Sorge der Fachleute und auch der Westaustralierinnen und -australier in den Tagen davor war, zeigt ein Blick auf die Geschichte. Im Jahr 1962 brachte eine radioaktive Kapsel den Tod in eine Familie in Mexiko-Stadt. Vier von fünf Familienmitgliedern starben. Keiner von ihnen ahnte, welche Gefahr in ihrem neu bezogenen Haus schlummerte.

1 / 5 Die Grösse der in Australien gesuchten radioaktiven Kapsel im Vergleich zu einer Münze. Western Australia's Department of Health Mitglieder des Incident Management Teams koordinierten in Cockburn die Suche nach der Kapsel, die auf dem Transport nach Perth verloren gegangen war. via REUTERS Die Kapsel enthält radioaktives Cäsium-137 und war Teil eines Messgeräts, das das Bergbauunternehmen Rio Tinto zur Messung der Dichte von Eisenerz einsetzt. Dieses zerbrach offenbar während des Transports. via REUTERS

Gläser im Haus verfärben sich schwarz

Die Familie – Mutter, Vater und zwei Kinder – zügelte am 21. März 1962 in ein neues Haus. Darin befand sich eine kleine Kapsel mit dem Radionuklid Kobalt-60, das für den Einsatz in der Strahlentherapie gedacht war. Davon wusste die Familie aber nichts, wie es in einem Fallbericht aus dem Jahr 1964 heisst. Die Vorbesitzer hätten die Kapsel «versehentlich» zurückgelassen, ohne die Familie darüber in Kenntnis zu setzen.

Laut dem Bericht befand sich das Kobalt-60 in einem Bleicontainer, der die Strahlung von der Aussenwelt fernhielt. Doch irgendwann zwischen dem 21. März und dem 1. April 1962 muss sie dort herausgenommen worden sein. Laut einer anderen Quelle wurde die Kapsel auf einer Müllkippe gefunden. Einigkeit besteht jedoch darin, dass sich die Kapsel eine zeitlang in der «wahrscheinlich linken Vordertasche des zehnjährigen Sohnes» befunden hat und von dort in die Schublade eines Küchenmöbels gewandert ist.

Gut zwei Wochen später, am 17. April, zog auch die Grossmutter in das neue Haus. Ihr fiel als erste auf, dass sich die Gläser, die sich ebenfalls in dem Schrank befanden, schwarz verfärbt hatten – ohne den Grund dafür ausmachen zu können. Zu diesem Zeitpunkt hatte die radioaktive Strahlung bereits grossen Schaden angerichtet.

Zwei Todesfälle und keine Ahnung von der Ursache

Die ersten Krankheitszeichen traten bei dem zehnjährigen Sohn auf: Zuerst kam es an seinem linken Oberschenkel – also ganz in der Nähe von dort, wo die Kapsel in seiner Hose gesteckt hatte – zu Rötungen, dann bildeten sich Blutblasen und Abszesse, später Nekrosen. Dies wiederholte sich – trotz Behandlung im Spital – in der Leistengegend und den Genitalien. Der Junge litt zudem an Fieber, Erbrechen und Durchfall. Gegen Ende April fiel er ins Koma. Am 29. April wurde sein Tod festgestellt. Eine Erklärung für seine Beschwerden fanden die Ärzte nicht.

Auch die Mutter (27) zeigte kurz nach dem Umzug bereits erste Symptome, die jedoch anders ausfielen als bei ihrem Sohn. Auf eine Episode mit Übelkeit und Erbrechen, die aber ihrer erneuten Schwangerschaft zugerechnet wurden, folgten Schüttelfrost, Fieber, Nachtschweiss und Schlaflosigkeit. Als ihre Fingerkuppen schwarz wurden und Hauteinblutungen und Zahnfleischbluten dazukamen, wurde sie am 18. Juli ins Spital eingeliefert, wo sie am Tag darauf starb. Anders als bei ihrem Sohn wurde bei ihr eine Autopsie durchgeführt, bei der mehrere Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Diagnose Strahlenkrankheit

Am 22. Juli schliesslich wurde die Kapsel aus dem Haus der Familie entfernt. Am 13. August äusserte einer der involvierten Ärzte erstmals die Vermutung, dass die Symptome der Familienmitglieder auf Strahlenschäden zurückzuführen sein könnten, was später bestätigt wurde. Die Erkenntnis kam für die zweieinhalbjährige Tochter der Familie und die Grossmutter aber zu spät. Sie waren die ersten, bei denen die Todesursache klar war. Erstere starb am 18. August, letztere am 15. Oktober. Nur der Vater, der tagsüber bei der Arbeit und damit nicht der Strahlung ausgesetzt war, überlebte.

Die Autoren des Fallberichts hielten fest, dass die Symptome und die Schwere des Verlaufs jeweils von der Dosis an Strahlung und der Dauer abhängig waren, mit der die Familienmitglieder der Strahlung ausgesetzt waren. Die geschätzten Dosen für die vier Verstorbenen betrugen laut einem weiteren Bericht 4700 bis 5200 Gray (Joule/Kilogramm) , 3500 Gray, 3000 Gray und 2870 Gray. Die Dosis für den Vater betrug dagegen etwa 990 bis 1200 Gray.

In Australien ging die Sache gut aus. Am 1. Februar hiess es endlich: Suche beendet – radioaktive Kapsel im australischen Outback gefunden.

Hast du damit gerechnet, dass sie die radioaktive Kapsel in Australien finden? Ja, hab ich tatsächlich. Ich habe es gehofft, aber bezweifelt. Never. Da ist ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher.