Taifun Nina: Eine der grössten Naturkatastrophen der Moderne

1 / 5 20 Jahre lang verschwieg China eine der grössten Naturkatastrophen der modernen Geschichte. (Symbolbild) Nasa Der Taifun Nina erreicht vom Pazifik her Chinas Festland. Vorerst schwächte er ab, doch über der Provinz Henan schüttete es drei Tage lang wie aus Strömen. Wikipedia/Taifun Nina Unter den starken Regenfällen gab auch der als Eisendamm angepriesene Banqiao-Damm, der das grösste Überschwemmungsreservoir der Region in Schach halten sollte, nach. In der Folge kollabierten 62 weitere Dämme. Wikimedia

Darum gehts Vor 48 Jahren ereignete sich in China eine der grössten Naturkatastrophen der modernen Geschichte.

Der Taifun Nina brachte den grössten Staudamm der Provinz Henan zu Fall und liess eine Flutwelle von gewaltigem Ausmass auf die Ebene los.

Chinas Nachrichtenzensur verschwieg die Katastrophe jahrelang.

Am Dienstag vor 48 Jahren fegte der Taifun Nina über China hinweg. Der Sturm forderte unzählige Todesopfer und ging als eine der grössten Naturkatastrophen der Moderne in die Geschichtsbücher ein. Chinas Nachrichtenzensur verhinderte lange Zeit, dass die Katastrophe an die Öffentlichkeit geriet. Erst 20 Jahre nach dem eigentlichen Ereignis, sprich 1995, machte die Organisation Human Rights Watch die Naturkatastrophe der Welt bewusst, wie MeteoNews schreibt.

Am 8. August 1975 forderte der Taifun Nina seinen Tribut: Unter den starken Regenfällen gab der Banqiao-Damm des grössten Überschwemmungsreservoirs der Provinz Henan nach. Die dabei entstehende Flutwelle riss 62 weitere Dämme mit sich und flutete schlussendlich die Ebene von Henan auf einer Fläche von 12’000 Quadratkilometern. Die Tragödie forderte Schätzungen zufolge 230’000 bis 240’000 Todesopfer.

Als unzerstörbar angepriesen

Die Provinz Henan galt seit langer Zeit als Kornkammer Chinas, wurde jedoch immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht. Im Zuge von Mao Zedongs «Grossem Sprung nach vorn» in den 1950er-Jahren wurden in der Region deshalb viele Stauseen und Dämme verbessert und neu errichtet – so auch der Damm am Banqiao-Stausee, dem mit 492 Kubikmetern grössten und obersten Überschwemmungsreservoir der Region.

Anfang der 1960er-Jahre wurde der Banqiao-Damm fertiggestellt. Obwohl der erfahrene Hydrologe Chen Xing auf Konstruktions- und Materialfehler hingewiesen hatte, wurde das Bauwerk als unzerstörbar angepriesen. Er erhielt den Beinamen «Eisendamm» und sollte auch einer Jahrhundertflut standhalten. Dem war nicht so, wie sich etwas mehr als zehn Jahre später herausstellte. Doch wie kam es dazu?

Drei Tage ununterbrochen Regen

Der Taifun Nina bildete sich am 30. Juni 1975 über dem Pazifik und wanderte dann westwärts. Als Sturm der Kategorie drei traf er am 3. August auf die vor China gelegene Insel Taiwan. Über der Insel schwächte sich der Sturm ab und traf als Tropensturm auf das chinesische Festland. Er verlor vorerst an Kraft, doch über Henan schüttete es dann drei Tage lang ohne Pause in Strömen.

Allein in der Region des Banqiao-Stausees sollen insgesamt 1631 Millimeter Regen gefallen sein. Bereits am 6. August stand das Wasser bis zur Krone des Banqiao-Damms. Die Schleusen streikten aufgrund von abgelagertem Sedimentgestein. Als dann am 8. August der etwas nördlich gelegene Shimantan-Staudamm brach, war die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten.

Bis zu 240’000 Todesopfer

Rund eine halbe Stunde später gab auch der als Eisendamm angepriesene Banqiao-Damm nach. Berichten zufolge bildete sich in der Folge eine zehn Kilometer breite und bis zu sieben Meter hohe Flutwelle. Diese brachte 62 weitere Staudämme zum Kollabieren. Die Wassermassen fluteten die Henan-Ebene auf einer Fläche von 12’000 Quadratkilometern.

Durch die Überschwemmung ertranken circa 85’000 Menschen. In den Folgentagen forderten Seuchen und Hungersnöte noch einmal weit über 100’000 Todesopfer.