Italien: Chaama (15) ist spurlos verschwunden

Im Teenager-Alter sind Streitigkeiten mit den Eltern gang und gäbe. Vor allem wenn sie einem das – für viele Jugendliche das Allerheiligste – Smartphone wegnehmen. Vielleicht flüchtet man sich dann für eine Nacht zur besten Freundin, das wars. Für mehr als eine Woche ohne jedes Lebenszeichen zu verschwinden, ist allerdings mehr als ungewöhnlich.



Genau das aber geschah vergangene Woche in der italienischen Kleinstadt Orzinuovi in der Provinz Brescia, wie die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet. Offenbar wollten die Eltern der fünfzehnjährigen Chaama sie durch einen Smartphone-Entzug bestrafen, weil sie das Gerät in der Schule zu viel nutzte. Danach verschwand das Mädchen, das marokkanische Wurzeln hat, auf dem Weg zur Schule – seit einer Woche fehlt jede Spur von ihr.