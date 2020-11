Urnäsch AR, 03.11.2020: Kurz nach 19.30 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Herisau AR die Meldung, dass ein Bauernhaus brenne. Die ausgerückten Feuerwehren Urnäsch und Waldstatt trafen das unbewohnte Haus in Vollbrand an. Die Feuerwehren konnten das Ausbreiten der Flammen stoppen und den Brand löschen.

Am Dienstagabend ist es in Urnäsch AR zu einem Brand gekommen. Die kantonale Notrufzentrale in Herisau erhielt am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr die Meldung, dass im Chräg ein Bauernhaus brenne. Die unverzüglich ausgerückten Feuerwehren Urnäsch und Waldstatt AR trafen ein unbewohntes Bauernhaus an, das in Vollbrand stand. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers auf die angebaute Scheune verhindern und den Brand löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich acht Rinder im Stall neben dem Haus. Die Tiere konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Personen befanden sich keine im Haus.