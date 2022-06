Brand auf Spielplatz: Als die Feuerwehr eintraf, waren noch zwei Menschen in der Holzhütte

Um 16.26 Uhr traf bei der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, dass es an der Hardackerstrasse in Muttenz im Hauptgebäude des Robinson-Spielplatzes, einer Holzhütte, brennt.

Am Samstag dieser Woche kam es beim Robinson-Spielplatz an der Hardackerstrasse in Muttenz BL zu einem Feuerwehreinsatz. Um 16.26 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, dass es im Büro des Hauptgebäudes, einer Holzhütte, brennt. Feuerwehr, Polizei und Sanität mussten ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch zwei erwachsene Menschen im Gebäude, welche versuchten, das Feuer zu löschen. Eine davon verletzte sich dabei leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.