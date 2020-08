vor 55min

Unwetter in Kandersteg BE «Als die Flut in die Wohnung trat, waren sie gerade beim Abendessen»

Infolge der heftigen Gewitter kam es in Kandersteg zu einem Murgang. Wohnquartiere wurden teilweise überschwemmt. Ein Vermieter erzählt.

1 / 8 So sieht das Haus von Rolf Steiner in Kandersteg am 17. August aus. sul In der Nacht davor hatte ein Gewitter einen Murgang ausgelöst. sul Vier Personen wurden leicht verletzt, als sie sich in Sicherheit brachten. sul

Darum gehts In der Nacht auf Montag entluden sich in Teilen des Kantons Bern heftige Gewitter.

Stark betroffen von den Überschwemmungen war ein Ferienhaus in Kandersteg.

Die Bewohner haben laut Aussagen des Eigentümers einen gehörigen Schock erlitten.

Er rechnet mit einem Sachschaden bis zu 400’000 Franken.

Gegen 100 Meldungen erreichten die Berner Kantonspolizei wegen der heftigen Gewitter in der Nacht auf Montag. Die meisten davon betrafen den Grossraum Münchenbuchsee und Jegenstorf, wo die Bewohner vor allem mit Wassereinbrüchen in ihren Gebäuden zu kämpfen hatten.

Einiges abbekommen vom Unwetter haben auch manche Häuser in Kandersteg. Dort kam es im Bereich Zilfuri zu einem Murgang, worauf der Sulgraben und das Zilfuribächli über die Ufer traten. In der Folge kam es zu Überschwemmungen in nahegelegenen Wohnquartieren.

Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde ein Ferienhaus mit zwei Wohnungen im Achere-Quartier. Auch am Montagnachmittag stehen das Erdgeschoss und der dazugehörige Garten noch unter Wasser. In der 4-Zimmer-Wohnung gastierten seit Samstag ein Pärchen Mitte Dreissig und dessen Eltern. «Als die Flut in die Wohnung trat, waren sie gerade beim Abendessen», erzählt Vermieter Rolf Steiner. Durch den Druck der Schlamm- und Wassermassen seien die Gäste gestürzt. Zwar hätten sie nur leichte Verletzungen davongetragen, so Steiner. Aber: «Sie haben einen grossen Schock erlitten.» Einer Frau habe das Wasser bis zu Brust gereicht.

«Viele Erinnerungsstücke zerstört»

Die Parterrewohnung sei nun «futsch», klagt der Vermieter. «Wäscheturm, Holzbackofen, Kochherd, Geschirrspüler – das muss man alles entsorgen.» Zudem habe wohl auch die Gebäudesubstanz gelitten. Den Schaden schätzt Steiner auf insgesamt 200’000 bis 400’000 Franken. Seit 50 Jahren sei das Haus in Familienbesitz. «Da sind auch viele Erinnerungsstücke zerstört worden», so Steiner.

Bei all dem Schaden sei er jedoch froh, dass die Feriengäste einigermassen wohlauf seien. Denn es hätte auch schlimmer kommen können, glaubt Steiner. Im oberen Geschoss wohnt eine Familie mit kleinen Kinder, die zum Zeitpunkt des Unwetters bereits schliefen. «Wäre die Familie im Erdgeschoss gewesen, wäre es wohl prekärer geworden.»