Gibraltar: Als die Killerwale angriffen, wussten die Segler genau, was zu tun war

Eine Schiffsbesatzung machte sich auf den Weg nach Zadar (Kroatien). Ihr Schiff sollte dort «in sichere Häfen» gebracht werden. Drei Wochen waren für den Trip durch die europäischen Gewässer vorgesehen. Ausgangspunkt war Les Sables in Frankreich. Über den Atlantik sollte das Boot ans Mittelmeer. Doch bereits nach wenigen Tagen wurde die Reise in Gibraltar unterbrochen. An mehreren Seiten des Schiffes tauchten plötzlich Schwertwale auf und attackierten es.

«Ich hielt das Steuer vor der Wucht der Wale fest», so der kroatische Schiffsführer gegenüber der kroatischen Zeitung «24sata». «Sie griffen mehrmals an und warteten unsere Reaktion ab. Die Wale wissen genau, was sie machen.» Die Attacke ereignete sich am am 2. Juli, wie nun bekannt wurde.

Kapitän erstellte Checkliste

Kapitän Fran Hrzic sagt weiter, dass ihm bewusst gewesen sei, dass die Crew in Gewässer vordringen würde, in denen Orcas in den letzten Monaten äusserst aktiv und aggressiv gegenüber Seglern waren. Er bereitete die Abenteurer deshalb akribisch auf dieses Szenario vor und erstellte eine Checkliste. «Das erwies sich als sehr nützlich, jeder wusste, was zu tun war. Das hat uns in dieser Situation sehr geholfen», sagt er.

Auf einem im Internet veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Crew das Schiff stetig beschleunigt. Schliesslich können sie die Orcas abschütteln. Ihr Gefährt wurde beim Angriff nicht beschädigt, ihre Reise setzten sie danach fort.

