Niederuzwil: Klavierbauerin Eveline Sutter gibt Auskunft über das Klavierstimmen

Die Ostschweizerin Eveline Sutter ist als Klavierbauerin und -stimmerin tätig. Sie berichtet, was sie in ihrem seltenen Beruf schon alles erlebt hat und auf welche skurrilen Situationen sie gestossen ist.

Darum gehts Eveline Sutter ist in einem eher seltenen Beruf tätig – nämlich als Klavierbauerin und -stimmerin.

Schweizweit üben gerade mal 200 Personen diesen Beruf aus.

Seit mehr als zwanzig Jahren ist Eveline Sutter als Klavierbauerin und -stimmerin tätig. «Für mich war schon immer klar, dass ich etwas mit Musik machen möchte», so Sutter. Nun hegt und pflegt sie Klaviere, Flügel, Cembali und Spinette, stimmt und repariert sie. «Nur so lassen sich Klang und Wert erhalten», sagt Sutter. Dafür brauche man Fingerspitzengefühl, ein gutes Gehör, Augenmass und Einfühlungsvermögen.

Freiheit über Fenster erlangt

In ihrem Berufsalltag hat sie schon einige skurrile Situationen erlebt und interessante Begegnungen gemacht. So machte sie einmal während der Schulferien ein unvergessliches Erlebnis, als sie den Auftrag hatte, in einem Schulhaus ein Klavier zu stimmen. Der zuständige Hausabwart schloss ihr das Gebäude auf und verabschiedete sich dann auch gleich wieder. «Er erklärte mir, dass ich die Tür einfach hinter mir zuziehen könne, sobald ich fertig sei, und sich die Tür dann automatisch schliesse», sagt Sutter.

In der Zwischenzeit habe aber eine weitere Person das Gebäude betreten und die Tür von aussen zugeschlossen, sodass man das Gebäude von innen nicht mehr verlassen konnte. «Aufgrund der Schulferien konnte ich telefonisch niemanden erreichen», so die Klavierwerkerin. Also habe sie sich im Schulhaus umgesehen und nach einem anderen Ausgang gesucht: «Ich musste dann samt meinen Werkzeugkisten aus einem kleinen Fenster klettern.»

Kammerjägerin in Teilzeit

Zudem trifft Sutter immer wieder auf ungebetene Gäste während ihrer Arbeit. «Ich finde sehr oft tote Mäuse in den Klavieren», sagt sie. An eine Situation könne sie sich noch besonders gut erinnern. Während einer Klavierstimmung habe sie plötzlich ein Geräusch aus dem Klavierinnern gehört. Sie öffnete die Abdeckung – und da sprang eine Maus hinaus. «Es war wie bei Tom und Jerry, als die Maus über die Klaviertasten rannte», so Sutter. Dann habe die Mausejagd begonnen. «In meinem Beruf ist man eben auch noch Kammerjägerin in Teilzeit», sagt sie scherzend.

Hier siehst du einige Arbeiten, die Eveline Sutter als Klavierbauerin und -stimmerin erledigt. 20min/Marion Alder

Zu weiteren unvergesslichen Situationen kommt es laut Sutter oft mit den Hunden ihrer Kundinnen und Kunden. Einmal war sie aufgrund einer Klavierstimmung bei einer Kundin zu Hause. Diese habe kurz etwas erledigen wollen und das Haus verlassen. «Ihren Kampfhund hat sie aber daheim gelassen», so Sutter. Dieser stand kläffend vor dem geschlossenen Raum, in dem sie ihre Arbeit erledigte. «Obwohl ich schon lange fertig war, wartete ich dann eine Stunde, bis die Kundin zurück war und ihren Hund zurückhielt», sagt sie.

Oftmals emotionale Aufträge

Vor kurzem hat sie sich nun unter dem Namen «Klavierwerkerin» selbstständig gemacht. Der Hauptfokus ihrer Arbeit liegt auf dem Stimmen der Instrumente sowie auf kleineren Revisionen. Es gehört aber auch der Einbau von Klimageräten und Silentsystemen dazu. Zudem bekomme sie oft auch emotionale Aufträge, wenn beispielsweise ein eher älteres Klavier der Grosseltern an ein Enkelkind vererbt wurde und dies nun wieder spielbar gemacht werden soll. «Mir ist es ein grosses Anliegen, dass die Instrumente nach zehn, zwanzig, dreissig oder noch mehr Jahren noch funktionieren und ihren Besitzerinnen und Besitzern Freude bereiten», so Sutter.

