Waldbrand Hawaii: Schweizerin hilft auf der Insel Maui.

1 / 6 Das ist ein Foto eines ausgebrannten Autos nach dem Waldbrand in Lahaina. Die Kleinstadt Lahaina hat es besonders hart getroffen. AFP Von den meisten Häusern in Lahaina sind nur noch die schwarzen Grundmauern übrig, Stromkabel baumeln von den Masten. AFP Das ist die Abgabestelle für Spenden. Eine junge Schweizerin hilft hier, die Spenden zu sortieren. privat/12.8.2023

Darum gehts Auf der Insel Maui wüten seit Tagen Waldbrände. Die Zahl der Toten ist auf über 90 gestiegen.

Mehr als 2200 Gebäude wurden durch die Flammen beschädigt oder zerstört, über 1410 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.

Viele wollen von der Insel weg. Eine junge Schweizerin aber ist geblieben: «Mein Hostel ist wegen der Brände fast leer.»

Sie hat sich dazu entschieden zu helfen und sortiert nun an einer Abgabestelle Spenden.

Die Wald- und Buschbrände auf der Insel Maui gelten als eine der schlimmsten Feuerkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Zahl der Todesopfer steigt auf über 90. Mehr als 2200 Gebäude wurden durch die Flammen beschädigt oder zerstört. Über 1400 Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht, wie die US-Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die Kleinstadt Lahaina hat es besonders hart getroffen. Früher kamen jährlich Tausende Touristen nach Lahaina, heute ist von der Stadt kaum noch etwas zu erkennen.

23-jährige Schweizerin auf Hawaii

Auch die 23-jährige Brenda aus Solothurn hatte Lahaina auf ihrem Hawaii-Reiseplan. Als das Feuer wütete, war sie in der Ortschaft Kahului, rund 40 Autominuten entfernt: «Eigentlich wollte ich am Dienstag nach Lahaina fahren, aber das Hostel, das ich gebucht habe, ist komplett abgebrannt.» Das Feuer habe sie aus der Ferne beobachtet: «Hier auf dieser Seite der Insel hat man nicht viel vom Brand mitbekommen», erzählt die Schweizerin. Sie war am Tag vor dem Feuer mit dem Auto unterwegs, als sie den Hurrikan Dora beim Fahren spürte: «Es hat so stark gewindet, sogar mein Auto hat gewackelt.» Brenda entschied deshalb, zum Hostel zurückzukehren.

Im Hostel war das Feuer das Dauerthema und die Stimmung angespannt. «Viele sind abgereist», erzählt die 23-Jährige weiter. Auch Brenda hat sich Gedanken darüber gemacht, ob sie bleiben möchte oder nicht: «Am Flughafen war Chaos. Ich bekam mit, wie viele Menschen nur noch von der Insel verschwinden wollten und darum habe ich ihnen den Vortritt gelassen.» Sie selbst habe sich zwar auch Sorgen gemacht, sei aber ruhig geblieben und nicht in Panik verfallen.

Brenda hat als eine der wenigen ihren Aufenthalt in Kahului verlängert. Das normalerweise ausgebuchte Hostel ist wegen der Brände fast leer: «Ich schlafe in einem 8-Dorm-Zimmer zu zweit», erzählt die 23-Jährige weiter. Aktuell leben im Hostel auch Menschen, die vor dem Feuer geflüchtet sind.

Einige Geschichten haben Brenda berührt: «Ein altes Ehepaar hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Sie mussten alles hinter sich lassen. Ihnen blieb einzig die Kleidung, die sie trugen. Die Frau leidet an einer Demenzkrankheit und der Mann erzählt ihr nun jeden Tag aufs Neue, dass sie kein Zuhause mehr haben», so die 23-Jährige.

«Das ist wohl das Mindeste, was ich in einer solchen Situation tun kann»

Weil die meisten Strassen gesperrt sind, hatte Brenda viel Zeit und entschied sich, den Menschen zu helfen: «Ich bin hier und habe die Möglichkeit, zu helfen, also möchte ich das auch tun. Das ist wohl das Mindeste, was ich in einer solchen Situation tun kann», sagt die 23-Jährige. Zusammen mit einer anderen Frau aus dem Hostel meldete sie sich bei einer Abgabestelle für Spenden. «Sie waren um jede Hilfe froh. Ich habe vor Ort die Spenden sortiert und eingepackt», so Brenda.

Viele Menschen haben durch das Feuer ihre Heimat verloren. Brenda (23) hilft bei dieser Sammelstelle mit. privat

Sie empfand die Menschen dort alle als sehr nett und hilfsbereit: «Die Bewohner haben sich tausendmal bei mir bedankt. Auch Kinder waren dort, um zu helfen». Die Spenden waren laut Brenda grosszügig: «Von Kleidern über Küchenartikel bis zu Lampen und Batterien war alles dabei. Es kam sehr vieles zusammen.» Die Abgabestelle wurde von der Stadt Maui organisiert, geholfen haben viele Anwohnerinnen und Anwohner, einige Touristen und auch das Amerikanische Rote Kreuz war vor Ort.

Waldbrände wüten weiter

Nachdem Brenda angepackt und mitgeholfen hat, entschied sie sich, ihre Hawaii-Reise trotzdem fortzusetzen.

Die Waldbrände wüten jedoch weiter, laut der Website der Stadt Maui löschen Feuerwehrleute weiterhin die Flammen bei den Bränden in Lahaina und Upcountry Maui. Das Feuer in Pulehu/Kīhei wurde am Samstag für 100 Prozent eingedämmt erklärt. Für die betroffenen Gebiete in Upper Kula und Lahaina gilt bis auf weiteres der Hinweis, dass Anwohner kein Wasser trinken und kein Wasser abkochen sollten.