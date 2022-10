Strafgericht BL: Als die Nachbarin verstorben war, plünderte er ihre Konten

Er kam aber auch an ihre E-Banking-Unterlagen und konnte so ihre Konten plündern. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 95’000 Franken. (Symbolbild)

Er verschaffte sich Zugang zur Wohnung der Verstorbenen und gelangte so an ihre E-Banking-Unterlagen sowie weitere Vermögenswerte.

Die Spielsucht führte den italienischen Staatsangehörigen, der seit 2015 in einer Baselbieter Gemeinde wohnt, auf die Anklagebank. Im Dezember 2019 verstarb seine Nachbarin im Alter von 54 Jahren an einem Hirnschlag. Den Todesfall nutzte er eiskalt aus. Über Monate entwendete er Postsendungen an die Verstorbene und verschaffte sich auch Zutritt zu ihrer Wohnung und stahl diverse Wert- und Vermögenswerte. Auch an ihre E-Banking-Unterlagen und ein Aktiendepot kam er. Und verzockte das Geld.