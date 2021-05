Illegale Party in Zürich - «Als die Polizei kam, brach Panik aus»

«Mir wärdet eh Outdoorpary mache für ALLI UND JEDE, das heisst, du bisch au herzlich willkomme», heisst es in der Einladung für eine illegale Outdoor-Party , welche in der Nacht auf Samstag in Zürich eskalierte.

Thomas*, der an der Party war, sagt die Polizei habe ohne Vorwarnung Tränengas in die Menschenmenge abgefeuert: «Wir waren auf einer Wiese, der Mindestabstand wurde am Anfang gut eingehalten, als die Polizei kam, brach Panik aus, alle fingen an zu rennen, gewisse Leute stolperten», sagt der 17-Jährige. «Die Leute liefen auf die Strasse, dort gab es eine Strassensperre und die Polizei feuerte nochmals Tränengas ab. Es war wirklich chaotisch.»