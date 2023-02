Kriminalgericht Luzern: Mann greift Polizisten mit Messer an

In der Gemeinde Greppen ist es 2019 in einer Wohnung zu einem Vorfall gekommen. Ein Mann hatte seine damalige Partnerin beschimpft und randaliert.

Versuchte vorsätzliche Tötung und mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte: Für diese Vergehen hat das Kriminalgericht Luzern einen heute 42-jährigen Mann schuldig gesprochen. Was im September 2019 als gemütlicher Abend begann, wurde kurze Zeit später für die damalige Lebenspartnerin des Mannes zu einer Horrornacht: Als das Paar in der gemeinsamen Wohnung in Greppen vor dem Fernseher sass, kam der Mann auf die Affäre seiner Ex-Partnerin zu sprechen. Immer mehr geriet er in Rage, holte schliesslich ein Küchenmesser und strich sich damit übers Knie.