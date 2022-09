Vor 42 Jahren: Als die Queen die Schweiz besuchte

Die Schweiz sei ein Vorbild für den Frieden: So äusserte sich die Queen in einer Rede im Bundeshaus. (Bild: Die Queen im Jahre 2020)

Es soll der einzige Besuch der Königin in der Schweiz bleiben.

Am 29. April 1980 landet die Queen in Kloten, Zürich.

29. April 1980, 11.40 Uhr: Queen Elizabeth II. landet mit ihrem Ehemann Philip in Zürich, Kloten. Empfangen werden die Royals von Bundespräsident Georges-André Chevallaz auf einem roten Teppich – zur britischen Nationalhymne «God Save the Queen». Es folgt ein viertägiger Staatsbesuch. Bern, Montreux, Genf, Basel und Zürich: So sah das volle Programm der Queen aus.