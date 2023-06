Kanton Zug: Rentnerin fällt auf Betrüger herein

Eine Rentnerin hob in Zug für Betrüger 25’000 Franken ab. (Symbolbild)

Am Mittwoch gelang es im Kanton Zug Betrügern, eine Rentnerin um 25’000 Franken zu erleichtern. Wie die Zuger Polizei am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, hatte die 85-Jährige einen Anruf von einem Mann erhalten. Dieser sprach hochdeutsch und gab sich als Verbindungsmann der französischen Polizei aus.