Georgien: Russische Touristen werden attackiert

So stellt man sich die Ankunft am Ferienort nicht vor: Georgierinnen und Georgier protestieren gegen russische Gäste.

Zukünftig will der russische Kreuzfahrtanbieter die Stadt Batumi nicht mehr anlaufen.

In Georgien bekamen die Gäste die Wut der Lokalbevölkerung auf den Kreml zu spüren.

So hatten sie sich ihre Ferien sicher nicht vorgestellt: Als die Astoria Grande Ende Juli am Hafen von Batumi anlegt, warten am Ufer viele Georgierinnen und Georgier. Statt einer herzlichen Begrüssung haben sie für die Passagiere aber klare Meinungen und Plakate mit Parolen bereit.