Frau aus Utah bringt Kind auf Flugzeug-WC zur Welt

Auf einem Flug nach Hawaii brachte eine Frau in der 29. Schwangerschaftswoche ihr Baby zur Welt.

«Etwa nach der Hälfte der Flugzeit gab es eine Notfall-Durchsage», sagte Glenn. Er habe das schon einmal erlebt und man frage immer sehr direkt, ob ein Arzt an Bord sei. Dieses Mal sei das anders gewesen und es war klar, dass es sehr, sehr dringend sei, so der Arzt.

An Bord des Fluges von Salt Lake City nach Hawaii waren neben der drei Krankenschwestern einer Intensivstation für Neugeborene unter anderem auch der Arzt Dr. Dale Glenn.

In der 29. Schwangerschaftswoche setzten bei Lavinia Mounga während eines Fluges plötzlich die Wehen ein.

Mit einer Smartwatch den Puls gemessen

Ohne spezielle Ausrüstung zu haben, gaben die drei Krankenschwestern und der Arzt ihr Bestes, um Lavinia bei der Geburt auf dem Bord-WC zu helfen. Sie banden die Nabelschnur mit Schuhbändeln ab und nutzten eine Smartwatch, um den Puls des kleinen Jungen zu messen. «Auf so engem und begrenztem Raum wie in einem Flugzeug zu agieren, ist eine Herausforderung, aber wir haben super zusammen gearbeitet», so Glenn über die Aktion.