Münchenstein BL : Als die Wiese brannte, machten sie sich aus dem Staub

Illegal abgefeuertes Feuerwerk verursachte am Mittwochabend in der Grün 80 in Münchenstein einen Wiesenbrand. Ein Zeuge konnte die Täter beschreiben.

Illegal gezündetes Feuerwerk setzte in der Grün 80 in Münchenstein am Mittwochabend eine Wiese in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Illegal gezündetes Feuerwerk setzte am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr eine Naturwiese in Münchenstein auf dem Gelände der Grün 80 in Brand. Eine Drittperson habe drei Jugendliche beobachtet, wie sie in der Parkanlage mit Feuerwerk hantierten, als es unvermittelt zu Rauchentwicklung gekommen sei, teilt die Polizei mit. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, sei bereits eine Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und löschen.