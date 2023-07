La Chaux-de-Fonds: Kerngebiet für Wirbelstürme

Ein Tornado führte am Montag in La Chaux-de-Fonds zu einer grossen Zerstörung.

Solch tornadoähnliche Stürme sind in der Schweiz eher selten. Meist sind Wirbelstürme hierzulande weniger stark sowie kleiner und richten daher vergleichsweise weniger Schaden an. Ausserdem treten sie meist fernab dicht besiedelter Gebiete auf – vor allem entlang des Jura und des Schwarzwaldes.

Tornado-Hochburg bei La Chaux-de-Fonds

Genau in dieses Gebiet fällt jedoch auch die Stadt La Chaux-de-Fonds. Forscher und Forscherinnen fanden in den letzten Jahrzehnten um die Neuenburger Gemeinde einen Kern, in dem besonders viele Wirbelstürme entstehen, wie der «Tages Anzeiger» berichtet. Danach ziehen sie ostwärts über den Jurabogen in Richtung Schaffhausen.