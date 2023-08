1. August: Fakten zur Schweiz am Nationalfeiertag

1 / 9 8,7 Millionen Menschen leben in der Schweiz. 20min/Community Ein Grund dafür ist die starke Zuwanderung. Zugleich wird die Bevölkerung der Schweiz immer älter – sie geniesst eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. 20min/Marco Zangger Der Bundesbrief von Anfang August 1291 gilt als ältestes Verfassungsdokument der Eidgenossenschaft. Admin

Vier Kantone stellten bis heute noch nie ein Mitglied der Landesregierung.

8,7 Millionen Menschen leben in der Schweiz – doppelt so viele wie Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Schweiz feiert am 1. August Geburtstag. Der Bundesbrief von Anfang August 1291 gilt als ältestes Verfassungsdokument der Eidgenossenschaft. Darin sichern sich die innerschweizerischen Talgemeinschaften Uri, Schwyz und Unterwalden gegenseitige Hilfe gegen alle zu, die ihnen Gewalt oder Unrecht antun. Als Geburtsurkunde wurde dieser Bundesbrief jedoch erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert angesehen. Der Bundesrat beraumte 1891 eine nationale Jubiläumsfeier gestützt auf dieses Dokument an. 1899 wurde dann der 1. August zum Bundesfeiertag erhoben.

Diese Kantone waren noch nie im Bundesrat

Höchstens ein Bundesrat pro Kanton. Dies schrieb die Bundesverfassung zu Beginn des Bundesstaates vor. Eine Dominanz der grossen Kantone sollte verhindert werden. Seit 1999 ist die Regel in der Verfassung offener formuliert: Es «ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind».

Die grossen Kantone Zürich, Bern und die Waadt waren fast immer in der Regierung vertreten. Es gibt jedoch auch Kantone, die noch nie ein Bundesratsmitglied stellten. Wobei wir wieder auf die drei sogenannten Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden zurückkommen. Der Kanton Obwalden stellte bisher einen Bundesrat. Ludwig von Moos (damals CVP) vertrat seinen Kanton von 1959 bis 1971. Uri, Schwyz und Nidwalden haben bis heute noch keine Mitglieder der Landesregierung gestellt. Das Gleiche gilt für den Kanton Schaffhausen.

Längste und kürzeste Amtszeit

Die längste Amtsdauer gab es im 19. Jahrhundert. Der Berner Karl Schenk (FDP) war 32 Jahre Bundesrat. Gewählt wurde er 1863. Er wollte 1895 zurücktreten. Am Morgen des 8. Juli 1895 war er auf dem Weg zur Arbeit, als er einem Bettler am Berner Bärengraben Almosen geben wollte. Er wurde von einer Kutsche erfasst und erlag zehn Tage später seinen schweren Verletzungen.



Die kürzeste Amtszeit hatte Louis Perrier (FDP) aus dem Kanton Neuenburg. Er wurde am 12. März 1913 gewählt. Rund 14 Monate später, am 16. Mai 1914, verstarb er nach kurzer Krankheit.

Grösster und kleinster Kanton

Der grösste Kanton ist mit einer Fläche von 7105,30 km² der Kanton Graubünden. Der Bergkanton hat jedoch bloss 201’376 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ergibt eine Einwohnerdichte von 28 Einwohnern pro Quadratkilometer. Der kleinste Kanton ist der Kanton Basel-Stadt mit einer Fläche von 36,95 km². Als sogenannter Stadtkanton wohnen dort jedoch 196’036 Menschen, was eine Einwohnerdichte von 5305 Einwohnern pro Quadratkilometer ergibt. Die Zahlen stammen aus 2021.

Die «kleinste Hauptstadt» der Schweiz ist übrigens Glarus. Nur rund 6000 Menschen leben dort. Noch kleiner ist mit rund 5750 Einwohnerinnen und Einwohnern Appenzell. Der Hauptort des Kantons Appenzell-Innerrhoden hat jedoch kein Stadtrecht.

Dem gegenüber steht Zürich. Der Hauptort des gleichnamigen Kantons hat rund 440’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Fünfte Schweiz

Die im Ausland wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer werden auch als die Fünfte Schweiz bezeichnet. Rund 800’000 Personen mit Schweizer Pass leben im Ausland. Mit Abstand am meisten in Frankreich mit rund 206’000 Menschen. In Deutschland leben rund 98’000 Schweizerinnen und Schweizer, gefolgt von den USA, wo sich rund 83’000 Schweizer Staatsangehörige niedergelassen haben.



Verteilt auf die Kontinente ergibt sich folgendes Bild: 64 Prozent der Auslandschweizerinnen und -schweizer leben in Europa. 16 Prozent in Nordamerika, sieben Prozent in Asien, ebenfalls sieben Prozent in Südamerika, vier Prozent in Ozeanien und nur zwei Prozent in Afrika. Die Zahlen stammen aus 2022.



Die Schweiz wächst

8,7 Millionen Menschen leben in der Schweiz – doppelt so viele wie Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Grund dafür ist die starke Zuwanderung. Zugleich wird die Bevölkerung der Schweiz immer älter – sie geniesst eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt.



Die Schweiz ist eines der europäischen Länder mit dem höchsten Ausländeranteil: Derzeit leben über zwei Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Sie stellen damit ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Die Schweiz hat mit 82 Jahren für Männer und 86 Jahren für Frauen eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. Die Schweizer Bevölkerung ist im Laufe des 20. Jahrhunderts deutlich älter geworden. So ist heute ein Fünftel der Bevölkerung im Rentenalter. Frauen sind gegenüber Männern leicht in der Überzahl: Sie machen derzeit 50,4 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.



Im Durchschnitt bekommt eine Frau in der Schweiz 1,5 Kinder und ist bei der Geburt des ersten Kindes über 30 Jahre alt. Die meisten Mütter haben zwei Kinder.



Hauptstadtfrage und Nationalhymne

Die Schweiz hat de jure keine Hauptstadt. Mit der Wahl der Stadt Bern zum Bundessitz wurde diese zur Bundesstadt, die de facto die Rolle einer Hauptstadt erfüllt. Von März bis September 1798, im ersten Jahr der Helvetischen Republik, war übrigens Aarau die erste Hauptstadt der Schweiz.



Eine offizielle Schweizer Landeshymne gibt es erst seit 1961. Damals erklärte der Bundesrat «Trittst im Morgenrot daher …» zur Nationalhymne, vorerst jedoch nur provisorisch für drei Jahre. Zuvor wurde während fast hundert Jahren nach einem passenden Lied gesucht.



Bis Ende der 1950er-Jahre wurden in der Schweiz bei offiziellen Anlässen hauptsächlich «Rufst Du mein Vaterland» und der Schweizer Psalm («Trittst im Morgenrot daher ...») gespielt. Der Verfasser des Gedichts «Rufst Du mein Vaterland» war der an der Universität Bern tätige Philosophieprofessor Johann Rudolf Wyss (1782–1830). Vermutlich wurde der Text von Anfang an anhand der Melodie der britischen Nationalhymne «God save the King» vertont. Demgegenüber ist der Schweizer Psalm eine rein schweizerische Schöpfung. Der Komponist war der im Kloster Wettingen AG lebende Zisterzienserpater Alberik Zwyssig (1808–1854).

